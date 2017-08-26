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26 Ağustos 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Sertab Erener CHP'li başkana ayar verdi! Başkanın eli havada kaldı

Sertab Erener CHP'li başkana ayar verdi! Başkanın eli havada kaldı

Sertab Erener, protokol bölümünün geniş olması nedeniyle sinirlenerek kendisini yakından izleyemeyen seyircilerini sahneye çağırdı.

Belediye Başkanı Sertab Erener Cem Kara Chp Belediyesi 


CHP'li Çatalca Belediyesi tarafından bu yıl 18 ' ncisi düzenlenen festivalde sahne alan Sertab Erener, büyük sevgi gösterisi ile karşılandı.

Sahne önünde protokol için ayrılan bölümün geniş olması nedeniyle seyircilerin uzakta kalmasına tepki gösteren Erener, hayranlarını protokol alanına davet etti.



SAHNEYİ TERKETTİ

Çatalca Belediyesi yetkilileri ise güvenlik gerekçesiyle seyircilerin protokol için ayrılan bölüme girmesine izin vermedi. Bunun üzerine Sertab Erener sahneyi terk ederken, seyirciler de belediye yetkililerinin bu tutumuna yuhalayarak tepki gösterdi.



' BU İLÇENİN ŞEHR-İ EMİRİ BENİM '

Çatalca Belediye Başkanı CHP'li Cem Kara sahneye gelerek izleyicilere ' Sabaha kadar da Sertab diye bağırsanız, bu ilçenin şehr-i emiri benim, bu organizasyonu size sağlayan benim. Yuhlamayla bu sorunları çözemezsiniz. ' dedi.



SERTAB ERENER BAŞKANI SAHNEDEN KOVDU

Bir süre sonra tekrar sahneye çıkan Sertab Erener, Cem Kara'ya ' 25 yıldır bu işi yapıyorum, Lütfen çekilir misiniz sahnemden. ' dedi ve hayranlarını sahneye davet ederek sevilen şarkılarını seslendirmeye devam etti.



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