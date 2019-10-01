Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
- Şerit Değiştirirken Trafiği Altüst Etti

- Şerit Değiştirirken Trafiği Altüst Etti

Trafiğin arasına dalan araç kazasından detaylar

( MOSKOVA ) - Şerit değiştirirken trafiği altüst etti MOSKOVA

Genç Kız Akaryakıt Tankeri Yaya Kaldırımı Yakıt Tankeri Kadın Sürücü 


- Rusya’da bir sürücü şerit değiştirirken yoldan çıkınca 5 araca ve 1 yayaya çarptı. Rusya’nın Kaliningrad şehrinde yaşanan kazada 2 çocuğunun bulunduğu aracı ile trafikte ilerleyen kadın sürücü, önündeki akaryakıt tankeri durunca trafikte beklemeye başladı.
Trafiğin durması üzerine önündeki tankeri geçmek için yolun orta şeridine çıkmak isteyen kadın aracın gazına bastı. Aracıyla kendi yolundan karşı yola geçen kadın aracı durduramadı. Karşı yoldaki araçların arasından ters yöne giden kadın, bazı araçlara çarptı. Hızı düşmeyen araç bir süre sonra önce park halindeki araca ardından yaya kaldırımın bulunduğu kısımdaki çitlere çarptı. Yine durmayan araç bir parka girerek bir ağaca çarparak durabildi. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktığı kazada sürücü trafikteki 4 araca ve park halindeki 1 araca çarptı. Araç ayrıca kaldırım kenarındaki çitleri de kırarken kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki genç bir kıza çarptı. Hastaneye kaldırılan genç kızın vücudunun bazı kısımlarında kırıklar meydana geldiği ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Aracı kullanan kadın sürücü ve araçtaki 2 çocuğunun kazadan yara almadan kurtulduğu, bölge trafik ekiplerinin ve savcılığın olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı