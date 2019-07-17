Serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli küçük kız boğularak hayatını kaybetti

-Toplu arama çalışması

-Ambulanstan detay

-Çocuğun fotoğrafı



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Samsat ilçesinde sulama kanalına serinlemek için giren 10 yaşındaki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Samsat İlçesine bağlı Yarımbağ Köyü yakınlarından geçen sulama kanalına serinlemek için giren 10 yaşındaki Hatice Ramo isimli Suriyeli kız çocuğu, sulama kanalı içerisinde gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşlar ile küçük kızın yakınları 112 Acil Sağlık ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerine bilgi verdi. Vatandaşlardan bazıları ekipler olay yerine gelene kadar sulama kanalı içerisinde küçük çocuğu aradı. Vatandaşların yaklaşık 10 dakikalık aramaları sonucunda küçük kıza ulaşıldı. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan 10 yaşındaki Hatice Ramo, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samsat İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hatice Ramo, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

