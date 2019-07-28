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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Serinlemek için gölete giren genç boğuldu - KARAMAN

Serinlemek için gölete giren genç boğuldu - KARAMAN

- Serinlemek için gölete giren genç boğuldu - Gödet Göleti - Gölete giren gencin giysileri - Gölete giren gencin çadırı - Jandarma aracından detay - Gölde boğulan gencin 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye getirilmesi Karaman 'da serinlemek için gölete giren genç boğulduKARAMAN (AA) - Karaman 'da serinlemek için gölete giren 17 yaşındaki genç boğuldu.Alınan bilgiye göre, ailesi ile merkeze bağlı Zengen köyüne pikniğe giden Bünyamin Kaya, serinlemek için piknik yaptıkları yerin yakınlarındaki Gödet Göleti'ne girdi.Kaya'nın bir süre sonra suyun içinde kaybolduğunu farkeden ailesi durumu Jandarma ve AKUT ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu Kaya, sudan çıkarıldı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastane Bild Sudan Sağlık Ekipleri 

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