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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Serinlemek için göle giren genç boğuldu - İSTANBUL

Serinlemek için göle giren genç boğuldu - İSTANBUL

- Gölde arama çalışmalarından detaylar - Cesedin bulunmasıSerinlemek için göle giren genç boğulduİSTANBUL (AA) - Sultangazi'de arkadaşlarıyla gezmeye giden 18 yaşındaki bir kişi, serinlemek için girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti.Sultangazi'deki kent ormanına piknik yapmak için gelen Ramazan Saray (18), Furkan Demir (18) ve Onur Sarıkaya (19), Alibeyköy Barajı kıyısına indi.Burada bulunan bir tekneyle gölün karşı tarafına geçen gençlerden Ramazan Saray, daha sonra tekneyle tekrar göle açıldı.Serinlemek için tekneden göle atlayan Saray, bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Bunun üzerine arkadaşı Furkan Demir, suya girerek Saray'ı kurtarmaya çalıştı.Boğulma tehlikesi yaşayan Demir, sudan kıyıya çıkarken, Saray, gölde gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa ekibi, itfaiyenin botuyla arama çalışması başlattı.Gölde bir süre arama yapan kurbağa adamlar, gencin cansız bedenini bularak, kıyıya çıkardı.Gencin cesedi, ambulansla morga kaldırıldı.Saray'ın arkadaşları da polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis Merkezi Beyköy Polis Ekipleri Kurbağa Kent Ormanı 

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