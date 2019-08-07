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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu - SİVAS

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu - SİVAS

- Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu - Dalgıçların baraj gölüne gelişi ve suya dalması - Gencin sudan çıkartılması - Su kenarında müdahale - Ambulansa konulması - Yakınlarının baraj gölü kenarında sinir krizi geçirmesi - Ölen gencin baraj kenarında çekilmiş fotoğrafıSerinlemek için girdiği baraj gölünde boğulduSİVAS (AA) - Sivas’ın Suşehri ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç, yaşamını yitirdi.Türkmenler köyü yakınlarında bulunan alana arkadaşlarıyla pikniğe giden Muhammet Ömer Uçar (17), serinlemek amacıyla baraj gölüne girdi.Bir süre sonra Uçar'ın çırpındığını görenler, arkadaşlarını sudan çıkaramayınca durumu Suşehri Belediyesi İtfaiye Amirliği, Arama ve Kurtarma Derneği (SUKUT) ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen dalgıçlar, gencin kaybolduğu yere dalış yaptı. Yaklaşık 3 metre derinlikte bulunan Uçar'ı su yüzüne çıkartan dalgıçlar, ilk müdahaleyi yaptı.Nefes alması sağlanan ve daha sonra ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Uçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlk Müdahale Bild Efes Baraj Gölü Sudan 

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