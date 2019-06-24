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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 20 yaşındaki genç suda kayboldu Haberi

Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 20 yaşındaki genç suda kayboldu Haberi

Nehir Kıyısındaki kalabalıktan detay ve genel detaylar

Boğulma Vakası Erivan Alabalık Balık Ağı Sağlık Ekipleri 

-olay yerindeki güvenlik önlemleri
-vatandaşları kayıp genci arama çalışması
-AFAD Ekibinin drone ile arama çalışması
-nehir kıyısında arama çalışmalarını takip eden vatandaşlar
-lastik botla nehre balık ağı serip kayıp genci arayan vatandaş
-Kıyı kenarındaki kalabalıktan detay ve genel detaylar
-olay yerindeki ambulans ve AFAD ARACI
-Kıyı kenarındaki kalabalık ve diğer detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 20 yaşındaki Salih Karakoyun, akıntıya kapılarak suda kayboldu. Edinilen bilgilere göre, Cizre ilçesinde serinlemek için arkadaşları ile birlikte Nur Mahallesi Tank Taburu mevkiinden geçen Dicle Nehri'ne giren 20 yaşındaki Salih Karakoyun, akıntıya kapılarak suda kayboldu. Salih Karakoyun’un suda çırpındığını gören arkadaşları durumu itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler genci bot ve drone ile arama çalışmalarına başladı.
Çocuklarının suda kaybolduğunu duyan Karakoyun ailesi bireyleri de nehir kenarında ağıtlar yakarak arama çalışmalarını izledi. Yaşanan olayın ardından mahalle sakinlerinin akın ettiği Dicle Nehri kenarına gelen Cizre Kaymakamı Faik Arıcan ve Belediye Başkanı Berivan Kutlu, olayla ilgili görevlilerden bilgi aldıktan sonra çalışmaları yerinde takip etti. Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibinin Tunceli’deki bir boğulma vakasına gitmesinden dolayı Mardin’den AFAD ekibi Cizre’ye istendi. Şırnak ve Mardin’den gelen AFAD ekipleri suda kaybolan genci botlarla su üstünde havadan da drone ile aradı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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