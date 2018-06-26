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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Serinlemek için dereye giren kuzenlerin cenazesi bulundu Haberi

Serinlemek için dereye giren kuzenlerin cenazesi bulundu Haberi

köyden detay

Jandarma Cenaze 

-cenazeden detay
-ambulanstan detay

( BİTLİS -HD) BİTLİS

- Bitlis'in Hizan ilçesinde serinlemek için girdiği derede boğulan 17 yaşındaki gencin cesedine 3 gün sonra ulaşıldı. Olay, 24 Haziran Pazar günü öğlen saatlerinde Hizan Tutumlu köyünde meydana geldi. Serinlenmek için dereye giren iki kuzen boğuldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Bitlis Afet it ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Ekibi (UMKE) ile jandarma sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu kuzenlerden Diyar Çoban’ın (16) cesedi bulunmuş, Veysi Çoban’ın (17) cesedine ulaşılamamıştı. Ekipler, 3 günden bu yana bölgede yaptığı çalışmalar sonucu kayıp Veysi Çoban'ın cesedine bugün öğlen saatlerinde ulaştı. Cenaze vatandaşların sırtında köye getirildi.
Diyar Çoban'ın cenazesi dün yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilip toprağa verilirken, bugün de Veysi Çoban'ın cesedi bulunarak Hizan Devlet Hastanesine otopsi yapılmak üzere gönderildi.
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