Serinlemek için dereye giren kuzenlerin cenazesi bulundu Haberi

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( BİTLİS -HD) BİTLİS



- Bitlis'in Hizan ilçesinde serinlemek için girdiği derede boğulan 17 yaşındaki gencin cesedine 3 gün sonra ulaşıldı. Olay, 24 Haziran Pazar günü öğlen saatlerinde Hizan Tutumlu köyünde meydana geldi. Serinlenmek için dereye giren iki kuzen boğuldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Bitlis Afet it ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Ekibi (UMKE) ile jandarma sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu kuzenlerden Diyar Çoban’ın (16) cesedi bulunmuş, Veysi Çoban’ın (17) cesedine ulaşılamamıştı. Ekipler, 3 günden bu yana bölgede yaptığı çalışmalar sonucu kayıp Veysi Çoban'ın cesedine bugün öğlen saatlerinde ulaştı. Cenaze vatandaşların sırtında köye getirildi.

Diyar Çoban'ın cenazesi dün yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilip toprağa verilirken, bugün de Veysi Çoban'ın cesedi bulunarak Hizan Devlet Hastanesine otopsi yapılmak üzere gönderildi.

