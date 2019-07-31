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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Serinlemek için dereye giren 3 çocuk boğuldu

Serinlemek için dereye giren 3 çocuk boğuldu

Ambulans, itfaiye araçları

Jandarma Bild Urus 

-Vatandaş ile röportaj
-Hastanenin dış görüntüsü
-Ölen çocukların fotoğrafları
--Ölen çocukların fotoğrafları sırasıyla-
-Turan Besler
-Adem Besler
-Giray Besler

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da serinlemek için dereye giren amcaoğlu 3 çocuk boğularak hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Besler (14), Giray Besler (16) ve Turan Besler (17) adlı amca çocukları birlikte saat 10.00 sıralarında serinlemek için Kirazlık Deresine gittiler. Burada suya giren çocuklar en son saat 18.00 sıralarında göründü. Akşam çocukların eve gelmemesi üzerine aileleri Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine kayıp başvurusu yaptı. Çocukların derede suya girdiğini görenler durumu ailelere ve jandarmaya bildirildi.
Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada önce çocukların kıyafetleri ve telefonları bulundu. Kıyafetlerin bulunduğu yere yakın alanda su içinde yapılan aramada saat 21.00 sıralarında amca oğlu olan 3 çocuğun cesedi bulundu. Çocukların cesetleri otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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