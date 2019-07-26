Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Serinlemek için denize giren kişi boğuldu - SAMSUN

Serinlemek için denize giren kişi boğuldu - SAMSUN



: - Karadeniz'den detay - Boğulan kişinin ambulansa taşınması - Dalgıç polisten detay - Yaşanan gerginlikten detay Samsun 'da denize giren kişi boğulduSAMSUN (AA) - Samsun 'un Tekkeköy ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.Alınan bilgiye göre, Kirazlık mevkisinde eşi ve çocuğuyla denize giren 39 yaşındaki Uğur Özbay, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu baygın halde sudan çıkarılan Özbay, 112 Acil Sağlık ambulansıyla özel hastaneye kaldırıldı.Özbay, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Acı haberi öğrenen Özbay'ın yakınları ile eşi arasında kısa süre gerginlik yaşandı.

Polis Hastane Sudan 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı