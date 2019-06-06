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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Serinlemek için denize giden genç kıza tren çarptı

Serinlemek için denize giden genç kıza tren çarptı

Yaralı kızın taşınması

İlk Müdahale Yolcu Treni Tren Rayları Sağlık Ekipleri Eve Dönüş 

-Raylardan görüntü
-Trene bindirilmesi ve ambulansa getirilmesi
-Olay yerinden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta serinlemek için denize gittikten sonra evine dönen genç kıza tren çarptı. Kazada yaralanan 16 yaşındaki kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre kaza Kapuz bölgesinde meydana geldi. Sıcak havadan bunalan Melisa Mangaltepe (16) isimli genç kız eve dönüş yolunda tren yolunu tercih edince canından oluyordu. Kapuz tünel mevkiinde tren raylarında yürüyen Mangaltepe’ye bu sırada Zonguldak’tan Karabük’e gitmekte olan yolcu treni arkadan çarparak 50 metre sürükledi. Çevredekilerin 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası genç kız sedye ile birlikte trene bindirilerek geçitte bekleyen ambulansa kadar getirildi.
Buradan ambulansla alınarak Atatürk Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan Mangaltepe’nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
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