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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Serinlemek için baraj göletine giren çocuğun cesedi bulundu - VAN

Serinlemek için baraj göletine giren çocuğun cesedi bulundu - VAN

- Hastaneden görüntü - Cesedin morgdan alınması - Ölen çocuğun yakın akrabası Mehmet Ensari Çiftçinin konuşması - Ölen çocuğun akrabalarından detaylarGÜNCELLEME - Serinlemek için baraj göletine giren çocuğun cesedi bulunduÇOCUĞUN CESEDİNİN BULUNMASI EKLENDİVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.İlçeye bağlı Koçköprü Mahallesi'nde, iki arkadaşıyla koyun otlatan Tarkan Gürbüz (14), serinlemek için mahalledeki baraj göletine girdi.Göletin zeminindeki çamura saplanan Gürbüz, sudan çıkamayınca arkadaşlarından yardım istedi.Gürbüz'ü çıkarmaya çalışan arkadaşları da batma tehlikesi yaşayınca göletten çıkarak ailesine haber verdi.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri ile Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Timi, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.Gölette yaklaşık iki saat süren arama çalışmaları sonucu Gürbüz'ün cansız bedenine ulaşıldı.Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Erciş Devlet Hastanesine götürüldü.

Baraj Göleti Sudan 

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