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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Serinleme için ölümü göze alıyorlar İzle

Serinleme için ölümü göze alıyorlar İzle

Çocukların köprüden atlaması detay

Yüzme Demir Korkuluk Korkuluk Irak 

-Çocukların yüzmesi detay
-Çocukların röp vermesi
-Çocukların tehlikeli hareketleri detay

( ANTALYA -ÖZEL)- Gençlerin 5 metre yükseklikten yosun tutan dereye atlayışları yürekleri ağza getirdi ANTALYA

- Antalya’da sıcak havada serinlemek için 5 metre yükseklikteki köprüden akarsuya atlayan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden kendilerini suya bıraktı. Antalya Havalimanı Yolu üzerinde bulunan Cırnık Deresi her yıl yaz aylarının gelmesi ile serinlemek isteyen çocukların uğrak noktası oluyor. Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, arkadaşları ile birlikte dere yanına gelerek kendilerini soğuk suya bırakıyorlar. Çocuklar dere üzerinde bulunan Cırnık Köprüsü’nden ise zaman zaman tehlikeli atlamalar yapıyorlar. 5 metre yükseklikten içi yosun dolu suya tehlikelere aldırış etmeden atlayan gençler, tehlikeyi umursamıyorlar. Gençlerin, kanalın üzerindeki köprüden atlaması yürekleri ağızlara getiriyor. Kanala atladıktan sonra suyun akıntısıyla bir süre yüzen gençler ve çocuklar, demir korkuluklara tutunarak dışarı çıkıp ardından tekrar suya atlayarak tehlikeli eğlencelerini sürdürüyor. Sulama kanalına giren gençlerin rahat tavırları ve sürekli yüzdüklerini belirtmeleri ise pes dedirtti. Suyun buz gibi olduğunu ifade eden çocuklar “Ağabey bizim denizim burasıdır. Denize gidip ne yapacağız ağabey? Atlamalık yerimiz de var. Ferah ferah yüzüyoruz. Sudan çıkınca bir titreme var. İlk başta insan tedirgin oluyor. Daha sonra Allah ne verdi ise atlıyoruz. Yükseklik 5 metre vardır” dedi.
14 yaşındaki Berat Arslan ise kaportacı olduğunu belirterek, “Haftada bir gün buraya geliyoruz. Akşama kadar yüzüyoruz. Mangalımızı yakarız. Denizde atlayacak yer yok. Burada atlayacak yer çok” diye konuştu.

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