Serinhisar Gençlik ve Kültür Merkezi açıldı

-Başkan Zolan konuşması

-Vali Karahan konuşması

-kurdele kesimi

-protokolün kültür merkezini gezmesi



( DENİZLİ )- Denizli Büyükşehirden Serinhisar'a kültür merkezi yatırımı DENİZLİ



- Serinhisar ilçesinin modern bir sosyal ve kültürel tesise kavuşması amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği. Denizli Büyükşehir Belediyesinin bir süre önce yapımını tamamladığı. Törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin 5 yıl önce Büyükşehir statüsüne kavuştuğunu belirterek, "Büyükşehir ile birlikte 19 ilçemiz ve 622 mahallemize hizmet eder hale geldik. Bugün baktığımızda Serinhisar başta olmak üzere Yatağan, Yüreğir, Kocapınar ve tüm mahallelerimiz hepsi hizmet aldı" dedi.

Serinhisar’da gerçekleştirdikleri alt yapı çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanacağını anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Alt yapımızı yaparken doğalgazımız da geldi. Alt yapı bittikten sonra üst yapıyı da pırıl pırıl yapacağız. Biz torunumuzun torununun kullanacağı yatırımlar yapıyoruz. Geleceğe miras bırakacağımız yapılar yapıyoruz." "Bu alışverişten Serinhisarlı kardeşlerim karlı çıktı" Büyükşehir Belediyesinin Serinhisar'da hayata geçirdiği Serinhisar Parkı’nı anlatan Başkan Zolan, "Serinhisar Gençlik ve Kültür Merkezini de hayata geçirdik. Spor salonları, işyerleri, atölyeler, düğün salonları yaptık. Hanım kardeşlerimiz ve gençlerimiz başta olmak üzere bu binamızı güle güle kullansın. Büyükşehir Belediyesi olarak bu binayı Serinhisar Belediyemizin arsasına yaptık ve şimdi de Serinhisar Belediyemize devrettik. Bu alışverişten Serinhisarlı kardeşlerim karlı çıktı. Siz her şeyin en iyisini en güzelini hak ediyorsunuz. Bizler de Serinhisarımıza ne yapabiliriz, nasıl taş üstüne taş koyabiliriz diye hep dertlendik. Gece gündüz çalıştık ve yüz akıyla bu emaneti taşıdık. Yarınızı bugünden daha güzel olsun. İnşallah el ele kol kola hep beraber koşalım, daha güzel hizmetlerin altında birlikte imza atalım" ifadelerini kullandı. "Başka Türkiye yok" Vali Karahan, Denizli'nin her geçen gün büyüyüp geliştiğini kaydeden Vali Karahan ise "Serinhisar da tabii ki bundan pay alıyor. Hem merkezi yönetim, hem belediyelerimiz, hem de vatandaşımız hep birlikte daha güzel bir Denizli, daha güzel bir Serinhisar için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bu güzel birlikteliği yaşıyoruz. Bu birliktelik olduğu müddetçe de bereket olacak Allah'ın izniyle. Biz birbirimizin kıymetini bilelim. Başka Türkiye yok. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından tesisin açılışı dualarla yapıldı. Başkan Zolan ve beraberindekiler tesisi gezerek, atölye ve spor salonlarında yapılan faaliyetleri inceledi. Toplumun her kesimine hitap eden Serinhisar Gençlik ve Kültür Merkezi, toplamda 4 bin 700 metrekare kapalı alana kuruldu. Çok amaçlı salon, kafeterya, 6 adet atölye, 5 adet iş yeri, 6 adet ofis ve 2 adet spor salonu bulunan Serinhisar Gençlik ve Kültür Merkezi, Serinhisarlıların sosyal ve kültürel birçok ihtiyacını karşılıyor. Törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.