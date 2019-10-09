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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Serik'te soğuk hava deposunda yangın (3) - ANTALYA

Serik'te soğuk hava deposunda yangın (3) - ANTALYA

- Yanan fabrikadan yükselen duman - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması Antalya 'da soğuk hava deposunda yangın - Tahta palet, plastik kasa, sebze ve meyvelerin bulunduğu depodaki yangın söndürülmeye çalışılıyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde faaliyet gösteren soğuk hava deposunda yangın çıktı. Antalya - Manavgat kara yolu ilçe çıkışında bulunan işletmede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
İçinde tahta palet, plastik kasa, sebze ve meyvelerin bulunduğu depodaki alevler, kısa sürede yayıldı.Çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Fabrika İtfaiye Aracı Soğuk Hava Deposu Yükselen 

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