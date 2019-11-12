Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Serik'te eğitime hayırsever desteği - ANTALYA

Serik'te eğitime hayırsever desteği - ANTALYA

- Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun makamında heyeti karşılaması - Vali Karaloğlu ile hayırsever iş insanı Ali Demir'in sohbet etmeşeri - Protokol imzalanması Antalya 'da eğitime hayırsever desteği - Serik ilçesinde hayırsever iş insanı Ali Demir tarafından, 8 derslikli ilkokul yaptırılacakANTALYA (AA) - Antalya 'da hayırsever iş insanı Ali Demir tarafından yaptırılacak 8 derslikli okul için protokol imzalandı.Vali Münir Karaloğlu, makamında kabul ettiği hayırsever Demir ile bir süre sohbet etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Serik ilçesine yaptırılacak ilkokul için hazırlanan protokol imzalandı.Çandır Mahallesi'nde inşa edilecek 8 derslikli okula, iş insanın annesi Hacı Durkadın Yaşar Demir İlkokulu ismi verilecek.Vali Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Antalya 'da hayırseverlerin desteğinin büyük olduğunu belirterek, kentin sürekli göç aldığını dile getirdi.Karaloğlu, "Bu tür işlerde hayırseverler destek oluyor ancak yeterli değil. Kentimiz hala göç alıyor. Yeni dersliklere ve okullara ihtiyacımız var. Okulların deprem güvenliği açısından da yenilenmesi gerekiyor. Bunun için yeni hayırseverlere ihtiyaç var." diye konuştu.
Hayırsever Demir ise bölgede okul ihtiyacı olduğunu duyunca yapımına talip olduklarını aktardı.

Deprem Güvenliği Deprem Kullar Hayırseverler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı