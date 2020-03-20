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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Serik'te çıkan yangında 10 dönüm sazlık ve palmiyelik alan zarar gördü - ANTALYA

Serik'te çıkan yangında 10 dönüm sazlık ve palmiyelik alan zarar gördü - ANTALYA

- Yangın çıkan alandan görüntü - İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi Antalya 'da çıkan yangında 10 dönüm sazlık ve palmiyelik alan zarar gördüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde sazlık ve palmiyelerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.Serik ilçesi Orta Mahallesi Belek yolu mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Yangında, yaklaşık 10 dönüm sazlık ve palmiyelik alan zarar gördü.

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