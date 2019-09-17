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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Serik'te 3 günde 3 ayrı yangın

Serik'te 3 günde 3 ayrı yangın

helikopterden yangın bölgesi

Ormanlı Gesi Orman Yangını Helikopter 

-dumanlardan detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Serik ilçesinde son iki günde iki ayrı yangın çıktı. Bu kez de yerleşim birimlerinin olduğu bir alanda orman yangını meydana geldi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Serik ilçesi Gebiz Mahallesi Kozan mevkinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 14.40 sıralarında meydana gelen yangına kısa sürede itfaiye ekipleri ulaştı. Devam eden yangına 8 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer müdahale ediyor. Ayrıca 2 dozer ve 26 arazöz şehir dışından, 15 arazöz de takviye amaçlı Antalya'dan yola çıktı. Devam eden yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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