Serik'te 15 dekar ormanlık alan zarar gördü - ANTALYA
- Serik'te 15 dekar ormanlık alan zarar gördü - Yangın alanından görüntüler Antalya 'daki yangınında 15 dekar ormanlık alan zarar gördü - Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına helikopter, 10 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 40 kişilik ekiple müdahale edildi - Yangında 15 dekar orman alanı ile 5 dekarlık buğday tarlası zarar gördüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 15 dekar orman alanı ile 5 dekar buğday tarlası zarar gördü.Alınan bilgiye göre, Gebiz Mahallesi Müminler mevkisinde Kadir Can'a ait ekin tarlasında alevler yükseldi.Hasadı yapılmamış 5 dekarlık tarladaki buğdayı kül eden alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir helikopter, 10 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi.Yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan yangında, 15 dekar ormanlık alan ile 5 dekar buğday tarlası zarar gördü.Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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