Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Serik Adliyesi’nde 2’si müdür 5 kişiye FETÖ gözaltısı

Serik Adliyesi’nde 2’si müdür 5 kişiye FETÖ gözaltısı

ARŞİV

Akalan 

-Serik adliyesi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Serik ilçesi’nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyede görevli 2 müdür, 2 zabıt katibi ve 1 şoför gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Serik Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri Serik Adliyesi’nde görevli 2’si müdür 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Sabah eş zamanlı düzenlene operasyonda Serik Adliyesi'nde görevli idari işler müdürü H.K., yazı işleri müdürü F.U., zabıt katibi karı- koca M.B. ve N.B. ile şoför M.O. gözaltına alındı. FETÖ ile irtibatlı olduğu öne sürülen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Polis Operasyon Yaptığı Evde Lahit BulduPolis Operasyon Yaptığı Evde Lahit Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı