Serik Adliyesi’nde 2’si müdür 5 kişiye FETÖ gözaltısı

-Serik adliyesi



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'nın Serik ilçesi’nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyede görevli 2 müdür, 2 zabıt katibi ve 1 şoför gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Serik Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri Serik Adliyesi’nde görevli 2’si müdür 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Sabah eş zamanlı düzenlene operasyonda Serik Adliyesi'nde görevli idari işler müdürü H.K., yazı işleri müdürü F.U., zabıt katibi karı- koca M.B. ve N.B. ile şoför M.O. gözaltına alındı. FETÖ ile irtibatlı olduğu öne sürülen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

