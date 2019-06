Serebral palsi hastası Yiğit Ali destek bekliyor

-- Baba Remzi Akkol’un çocuğuna yaptığı bakımdan detaylar

BİTLİS



- Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Remzi ve Gülseren Akkol çifti, serebral palsi (beyin felci) hastalığına yakalanan 8 yaşındaki çocukları Yiğit Ali için devlet yetkilileri ve hayırseverlerden destek bekliyor. İlçenin Orta Mahallesi’nde yaşayan Akkol ailesi, şu anda 8 yaşında olan çocukları Yiğit Ali’nin 9 aylıkken serebral palsi olduğunu öğrendikleri haberle yıkıldı. 5 yıl boyunca hastane hastane dolaşan aile, Yiğit Ali’nin iyileşmesi için tüm imkânlarını seferber etti. Daha sonra maddi imkânsızlıklar yaşamaya başlayan aile, yaklaşık üç yıldır serebral palsi (beyin felci) hastalığına yakalanan 8 yaşındaki çocukları Yiğit Ali’nin tedavisini yaptıramıyor. Çocuklarının bu durumuna üzülen çaresiz Akkol ailesi, geçirmiş olduğu serebral palsi (beyin felci) hastalığı nedeniyle sürekli olarak yatağa mahkûm durumda olan çocuklarının bir an önce yapılması gereken tedavisi için devlet yetkililerinden ve hayırseverlerden yardım talebinde bulundu. Baba Remzi Akkol, yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle çocuklarının tedavisini yaptıramadıklarını ifade ederek, "Eşim çocuğuma altı aylık hamile iken bağırsak çürümesinden dolayı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat esnasında çocuk anne rahminden alındı masaya bırakıldı. Daha sonra 6 saat süren ameliyatın ardından çocuk tekrardan anne rahmine yerleştirildi. Daha sonra çocuğumuzun normal doğumu oldu. Doğumdan sonraki ilk 6 ayda çocuk normaldi. Fakat çocuk 9 aylık olduğunda Tatvan Devlet Hastanesine gittik ve bu hastane bizi Diyarbakır Çocuk Nörolojisine sevk etti. Daha sonra buraya gittiğimizde çocuğumuza serebral palsi (beyin felci) hastalığı teşhisini bıraktılar. Ardından her 3 ile 6 ayda bir çocuğumuzun tedavisi için Ankara Gazi Üniversitesine gitmek zorunda kaldık. Ancak bu tedavi sürecini 2016 yılına kadar 5 yıl boyunca devam ettirebildik. Tedavi sürecinde kardeşimle ortak olduğumuz çayırımızı sattım, bankadan kredi çektim ve bu krediyi ödeyemez duruma geldim. Ardından çalıştırdığım taksinin plakasını satmak zorunda kaldım, onu da yapamadım. Maddi imkânsızlıklar yüzünden yaklaşık 3 yıldır çocuğumuzu tedavi ettiremiyoruz. Bütün devlet büyüklerimizle iletişime geçtim. Fakat onlardan almış olduğum yardımlar yetersiz kaldı ve çocuğumuzun tedavisine yetmedi. Çocuğumuzun yarım kalan tedavisini devam ettirebilmemiz için devletimizden ve hayırseverlerden yardım ve destek bekliyorum" dedi.

Anne Gülseren Akkol ise, devletin ve hayırseverlerin yapacağı yardım ile Yiğit Ali’yi hastaneye götürüp yeniden tedavisine başlayacaklarını belirterek, yardım beklediklerini söyledi.



Oğlunun tedavisi için birçok ili dolaştıklarını anlatan anne Gülseren Akkol, kendi hastalığından dolayı çocuğunun yaşının ilerlemesiyle birlikte bakımını yapmakta zorlandığını ifade ederek, "Hasta ve rahatsız olduğumdan dolayı benim için çocuğumun bakımını yapmak zor oluyor. Yiğit Ali’nin yaşı ilerledikçe banyosunu yaptırmak çok zor bir iş. Rahatsız olduğum için onu kaldırıp indirmekte zorlanmaya başladım. Yiğit Ali’yi tedavisi için çok gezdirdik. Aylarca gittiğimiz Ankara’da ameliyat oldu. O zamanlar eşim kredi çekti ve onu ödeyemeyince daha da gidemedik ve tedavisi yarım kaldı. Benim devlet büyüklerimizden Yiğit Ali için maddi anlamda bir yardım eli uzatmalarını istiyorum. Başkada bir isteğim yok. Yeter ki çocuğumuz tedavisini olsun ve bir an önce sağlığına kavuşsun" dedi.

