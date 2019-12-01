Serebral Palsi hastası çocuğun hayalleri gerçek oldu Haberi

-Hediyeler verilmesi

-Engelli çocuğun ekip otosuna binmesi



( AĞRI )-Özcan Dayanmaz çok sevdiği polislerle bir gün geçirerek hayallerine kavuştu AĞRI



- Ağrı’da yaşayan 12 yaşındaki Serebral Palsi hastası Özcan Dayanmaz çok sevdiği polislerle bir gün geçirerek hayallerine kavuştu. Doğuştan Serebral Palsi hastası olan Dayanmaz’ın polislerle birlikte bir gün geçirme hayalini Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen gerçekleştirdi. Özen küçük çocuğu Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğü personeli ve trafik ekip aracıyla ile birlikte evinde ziyaret etti. Polisler, Dayanmaz’ın doğum gününde mutlu olması için yapılan etkinlikte ilk önce doğum günü pastası kesildi. Ardından küçük çocuk Trafik ekip aracında gezdirildi, telsiz kullandırıldı ve doğum günü hediyeleri verildi.

Gün sonunda ise Dayanmaz’ın mutluluğu gözlerinden okundu.



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