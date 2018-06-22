Serçeyi hayata döndüren dokunuşa ödül - ADIYAMAN

- Vali Kalkancı'nın, polis memuruna başarı belgesi vermesinden görüntü - Kalkancı ile röportaj - İl Emniyet Müdürü Metin Akpler'in Kösesakal'a hediye vermesinden görüntü - Kösesakal ile röportajADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, dün Tut ilçesinde zırhlı nöbetçi kulübesine çarpıp yere düşen serçeyi masaj yaparak yeniden hareketlendiren polis memuru Selçuk Kösesakal'ı başarı belgesiyle ödüllendirdi.Vali Kalkancı, makamında düzenlenen törende, serçeyi yeniden hayata döndürmeyi başaran polis memuru Kösesakal'ı kutladığını söyledi.
Son günlerde ülkede hayvanlara karşı birtakım yakışıksız davranışlarda bulunulduğunu belirten Kalkancı, şöyle devam etti:"Hayvanlara yapılan birtakım olaylar karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız ciddi açıklamalarda bulundu. Kanuni düzenlemelerin yapılacağını söyledi.
Selçuk kardeşimiz, polisin sadece asayiş ve güvenlikle ilgili görevi olmadığını, insani olarak hem halkımıza hem de her türlü canlıya karşı şefkatli ve yardımcı olmak gerektiğini ispatlayan bir davranışta bulundu. Bu bizim göğsümüzü kabarttı."Kalkancı, Kösesakal'ı polislik mesleğinin itibarına yaptığı katkıdan dolayı başarı belgesiyle ödüllendirdiklerini dile getirerek polis memurunun birden fazla başarı belgesi bulunması sebebiyle üstün başarı belgesi de almaya hak kazandığını aktardı.Polis memuru Selçuk Kösesakal ise zırhlı nöbetçi kulübesine çarpan serçeye yaklaşık 3 - 4 dakika kalp masajı yapmaya çalıştığını ifade ederek "Daha sonra serçeye su verdim. Yavaş yavaş serçenin kendine gelmeye başladığını gördüm. Bunun üzerine serçe canlanarak uçup gitti. Bana bu belgeyi layık gören valimize teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu. Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper de Kösesakal'a teşekkür ederek kahve fincanı takımı hediye etti.