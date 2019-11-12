Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Serçenin hayatını kalp masajı yaparak kurtardı İzle

Serçenin hayatını kalp masajı yaparak kurtardı İzle

Esnaf tarafından kuşa yapılan müdahale

Masaj Kalp Masajı Hayvan 

-Esnafın konuşması

( MALATYA ) -- Ttabelaya çarparak yere düşen serçe, esnafın müdahalesi ile hayata döndü MALATYA

- Malatya’da bir işyerinin tabelasına çarparak yere düşen serçeyi gören esnaf, kalp masajı ile kalbi duran kuşu hayata döndürdü. Malatya’da sebze ve meyve pazarında esnaflık yapan Gökhan Yeniceli, işyerinin önünde oturduğu sırada bir serçe tabelaya çarparak yere düştü. Yerde hareketsiz yatan serçeyi alan esnaf iki parmağı ile önce kalp mesajı yaptı sonra suni teneffüs ile kuşu hayata döndürdü. Bu anları anlatan esnaf Gökhan Yeniceli, “Dükkanın önünde otururken kuş geldi tabelaya çarptı. O anda yere düştü ve çırpınmaya başladı.
Bizde insanlık görevimizi yapmak için elimize aldık ve gerekeni yaptık. Suni teneffüs ve kalp masajı yaptık. Sonra uçması için bir köşeye aldık. Sonra ise kendine gelir gelmez uçtu. Birden düşünce hareketsiz kalmıştı. O an sadece ne yapabiliriz diye düşündüm ve birkaç yerden gördüklerimi kuşun kalbine doğru uyguladım ve her uygulamada sesi geliyordu” dedi.
“Hayvanlarında yaşaması gereken bir hayatı var” Hayvanlarında canı olduğunu ifade eden Yeniceli, “İnsanlar nasıl canlı ise hayatımızda bir yeri varsa o hayvanlarında yaşaması gereken bir hayatı ve bir canı var. Hayvanları gördükleri zaman kendi çocuklarını göz önüne getirsinler onlar nasıl iyi olmayı hak ediyorsa hayvanlarında o hakka sahiplerdir” diye konuştu.
(BA-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Özge'den Üzücü HaberÖzge'den Üzücü Haber
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı