Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Serbest bırakılan hırsızlık şüphelisi 2 kız çocuğu yeniden gözaltına alınıp tutuklandı - ADANA İzle

Serbest bırakılan hırsızlık şüphelisi 2 kız çocuğu yeniden gözaltına alınıp tutuklandı - ADANA İzle

- Üç zanlının Adana 'da apartmanın garaj kapısının üzerinden atlayıp bahçeye girmesi - Zanlıların binaya girmesi - Zanlıların asansöre yönelmesi - Zanlıların binadan ayrılması - Yakalanan iki şüphelinin Adli Tıp Birimine getirilmesiSerbest bırakılan hırsızlık şüphelisi 2 kız çocuğu yeniden gözaltına alınıp tutuklandıADANA (AA) - Osmaniye'de hırsızlık suçundan yakalanarak serbest bırakılan 14 yaşındaki iki kız çocuğu, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Kadirli ilçesinde C.Y. ve G.K, bir eve hırsızlık amacıyla girdikleri iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin, başka bir evden 20 bin lira değerinde altın ve para çalınması olayının failleri olarak arandıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından iki şüpheli sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.Şüpheli C.Y. ve G.K, yanlarında üçüncü bir kişiyle Adana 'nın merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden yaklaşık 30 bin liralık altın çalınması olayının şüphelisi oldukları iddiasıyla arandıklarının tespit edilmesi üzerine yeniden gözaltına alındı. Adana 'ya getirilen iki şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.Şüpheli çocuklar emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çocukların yanında bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Bu arada hırsızlık şüphelileri bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, üç şüphelinin kapının üzerinden atlayıp bahçeye girdikten sonra binaya yöneldikleri görülüyor.Görüntülere şüphelilerin asansörle yukarıya çıkıp bir süre sonra merdivenlerden aşağıya inip uzaklaştıkları yansıyor.

Akalan Güvenlik Kamerası Kız Çocuğu Hırsız Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı