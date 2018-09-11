Seramik ve cam teknolojileri kursu devam ediyor - ADIYAMAN
- Seramik kursiyerlerinden görüntüler - Ürünlerin üretim aşamalarından detaylar - Ürünlerden görüntüler - Seramik Öğretmeni Döne Demet Aslan ile röportaj - Kursiyerlerin açıklamalarıSeramik ve cam teknolojileri kursu devam ediyorADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valiliği Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yürütülen "seramik ve cam teknolojileri" kursu devam ediyor.Kadınlara yönelik Adıyaman Halk Eğitim Merkezi ek binasında yürütülen seramik ve cam teknolojileri kursu, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.Seramik Öğretmeni Döne Demet Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında 12 kursiyerin bulunduğunu, kursiyerlerin seramiğin temelinden başlayarak tüm üretimi yaptığını söyledi.
Proje kapsamında 12 kursiyerin yanı sıra halk eğitim bünyesinde aldıkları öğrencilerin de olduğunu ifade eden Aslan, şunları kaydetti:"Ağırlığımız proje kapsamında devam ediyor. Sosyal yardımlaşmadan aldığımız yardımlarla projemizi yürütüyoruz. Haftanın 5 günü belirli saatler aralığında buradayız. Proje bütün gün aktif. Sabah erken saatlerde başlıyor gün boyunca çalışıyoruz. Seramik, cam ve çini adı altında bütün üretimleri yapıyoruz."