Seramik sanatıyla hayata bağlandı, eserleri ile hayran bırakıyor İzle

Kocaeli'de çeşitli problemler yaşayan çocukların yaşama tutunmalarını sağlamak amacı ile kurulan merkezde eğitim alan 19 yaşındaki Aysel Özçalışır, öğretmenlerinin yeteneğini fark etmesi sonrasında aldığı eğitimle seramik heykel ve ürünler yapmaya başladı.



- Kocaeli’de çeşitli problemler yaşayan çocukların yaşama tutunmalarını sağlamak amacı ile kurulan merkezde eğitim alan 19 yaşındaki Aysel Özçalışır, öğretmenlerinin yeteneğini fark etmesi sonrasında aldığı eğitimle seramik heykel ve ürünler yapmaya başladı.

Genç kızın hayal gücü ile yaptığı eserler görenler tarafından büyük beğeni topluyor. Kocaeli’ de yaşayan korunmaya muhtaç, sokakta çalışan, sosyal risk grubunda bulunan çocukların toplumdan soyutlanmadan yaşamalarını sağlamak ve mesleki üretkenlik kazanmaları amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce kurulan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde eğitim alan 19 yaşındaki Meryem Özçalışır, aldığı eğitim ile nemli bir başarıya imza attı. Yaşadığı problemler nedeniyle 2017 yılında lise eğitimine ara vermek zorunda Aysel Özçalışır için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi harekete geçti. Özçalışır’ın yaşadığı iletişim problemlerini aşması ve yeteneklerini ortaya çıkarılması için merkez yetkilileri, kendisini ikna ederek merkezde eğitim almasını sağladı. Merkezde psikoterapistlerin gözlemi altında eğitime başlayan Özçalışır, 7 ay boyunca kurstan eğitim aldı. 2018-2019 kış stajı boyunca Beyaz Kalplere haftanın 3 günü gelmeye devam eden Aysel, hobi atölyesi olan seramik alanındaki yetenekleri öğretmenleri tarafından keşfedildi. “Heykelleri yaparken mutlu oluyorum, her şeyi unutuyorum” Aldığı seramik eğitimi ile kendisini kısa sürede geliştiren Özçalışır, topraktan yaptığı insan, hayvan figürleri ve heykellerle görenleri şaşırtıyor. Bu atölye de derslerine ağırlık veren Aysel, kısa sürede büyük bir gelişim göstererek seramiklere sanatçı ruhunu katarak ortaya büyüleyici eserler çıkarmayı başarıyor. Seramik atölyesinde gösterdiği başarı ile birlikte Özçalışır, yaşadığı iletişim ve benzeri problemleri de aşmaya başlayarak aile ve arkadaş iletişimlerinde de gelişim gösterdi. En büyük hayali güzel sanatlar fakültesinde eğitim alıp iyi bir heykel tıraş olmak olduğunu söyleyen Özçalışır, heykel yaparken her şeyi unuttuğunu ve bu sırada büyük mutluluk yaşadığını belirterek, “Seramik kursunda ilk başlarda tabak ve benzeri şeyler yapıyorduk. Sonradan heykel yapmaya başladım. Heykelleri yaparken mutlu oluyorum, her şeyi unutuyorum. İleride de güzel sanatlar okuyup heykel tıraş olmak istiyorum” dedi.

“Seramiğe dair herhangi bir fikri yoktu” Özçalışır’ın eğitimini üstlenen merkezin seramik ve resim atölyesi öğretmenlerinden Fırat Durgun, öğrencisinin ortaya çıkardığı yeteneği ile kendilerini şaşırttığını ifade ederek, “Aysel’i yaklaşık 1 buçuk senedir tanıyorum. İlk bize geldiğinde çok çekingen, arkadaşları ile iletişim kurmada güçlük çeken bir öğrenciydi. Seramiğe dair herhangi bir fikri yoktu. Seramiğe dair bilgiler edinmeye başladıkça kendisini ifade etmeye çalıştığını gördüm. Arkadaşlarımızla bu konuda yaptığımız görüşmeler sonunda seramik derslerini yoğunlaştırdık. Aysel, derslerine devam ettiğinde kendini tanıyan, kendisini tanıdıkça da içindeki mücevheri ortaya çıkartmaya başladı.

Bunun üzerine biz de kendisine yönlendirmelerde bulunduk. Aysel’in güzel sanatlar fakültesine giderek kendisini bu alanda geliştirip, yeteneğini ileri bir seviyeye taşıyabileceğini düşünüyorum. Biz de tüm arkadaşlarımız ona inanıyoruz ve sonuna kadar arkasındayız. Yaptığı çalışmaları geliştirebileceğini düşünüyorum. O konuda umut vaat eden bir öğrenci” diye konuştu.

“Sanat terapisi ile birlikte Aysel’in kendisini daha iyi ifade etmeye başladığını gördük” Aysel Özçalışır’ın aldığı eğitimin yaşadığı problemleri aşmasına da katkı sağladığını kaydeden Psikolog Şener Yazıcı ise, “Aysel ilk bize geldiğinde yapmış olduğumuz seanslarda kendisini ve duygularını ifade etme konusunda problemler yaşadığını gözlemledik. Burada sanat terapi yöntemini kullanmaya karar verdik. Sanat terapisi ile birlikte Aysel’in kendisini daha iyi ifade etmeye başladığını gördük. Öz güveninde de ciddi manada gelişme oldu. Merkezimizdeki diğer uzman arkadaşlarımız ile birlikte Aysel’in sanat alanında eğitim alması yönünde karar aldık ve kendisini seramik atölyemize yönlendirdik. Seramik atölyesinde kendisine özgün eserler üretmeye başladı.

Terapi süreci ile birlikte sanat çalışmalarıyla kendisini daha iyi bir şekilde ifade etmeye, öz güveninde ciddi manada artışlar olmaya başladı.

Aile ve arkadaş ilişkilerinde de ciddi manada gelişme meydana geldi” şeklinde konuştu.

