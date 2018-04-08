Seramik fabrikasının çatı ve deposu alev alev yandı

-Ekiplerin çalışmaları

-Detay



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde tadilat nedeniyle üretim yapılmayan seramik fabrikasının depo ve çatı kısmı alev alev yandı. Yangın, 23.30 sularında Başiskele Sepetlipınar Mahallesi Yazlık 17 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir seramik fabrikasında meydana geldi. Edilen bilgilere göre tadilat nedeniyle üretim yapılmayan fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın fabrikanın çatı kısmına da sıçradı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saat içinde kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu. Ekipler yangın ile ilgili inceleme başlattı.

