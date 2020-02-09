Seralarda buz sarkıtları oluştu

-Saçaklar

-Biberlerden detay

-Üreticinin odun yakması

-Üreticiyle röportaj



( ANTALYA )- Çiftçiler, bütün gece seranın donan buzlarını eritmek için nöbet tutuyorlar ANTALYA



- Yurt genelinde olduğu gibi Akdeniz bölgesinde de soğuk hava etkili oldu. Antalya'da bulunan bazı seraların camları dondu, buz kalıpları oluştu. Serik ilçesinde eksi-4 dereceye ulaşan soğuk hava üreticiyi de harekete geçirdi. Üretici Erdal Gülcan gece boyu soba yakarak seranın buz tutan camlarının ürünlere zarar vermemesi için mücadele etti. Antalya'da örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan üreticiler, seralarında nöbet tutarak, kurdukları soba ve yağmurlama sistemleriyle dona karşı tedbir alıyor. Hava sıcaklığının eksi 2-3 dereceye kadar düştüğü ilçelerde sebze üreten çiftçiler, meteorolojik uyarıları da dikkate alarak, seralarında "don nöbeti" tutmaya başladı.

Antalya'nın Serik ilçesi Burmahancı mahallesinde serası bulunan üretici Erdal Gülcan da, don nöbetine başladıklarını ifade etti.

Gülcan, "Bu bölgede -2'ye, belki sabaha karşı -4'e kadar düştü sıcaklık. Güneş batarken, erkenden sobayı yakmaya başladık. Sobayı hiç söndürmeden sabaha kadar nöbete devam ettik. Her yer buzdu, dışarıda yürünecek gibi bir durum dahi yoktu. Sabah güneş doğana kadar sobaya odun takviyesinde bulunduk, kömürü olanlar kömür olmayanlar odun yaktı" şeklinde konuştu.





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