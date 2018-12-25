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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Şerafettin Elçi ölümünün 6. yıldönümünde anıldı

- Şerafettin Elçi ölümünün 6. yıldönümünde anıldı

Ulu Caminin dış görüntüsü

Kanaat Önderleri Kalaba Alabalık Sivil Toplum İhracat 

-camiden detaylar
-Elçi Ailesinin misafirleri karşılaması
-camideki kalabalıktan detaylar
-Mevliti Şerifin okunmasından detaylar
-Ak Parti eski Milletvekili Emin Dindar ve HDP eski Milletvekili Ahmet Türk'ün yan yana görüntüsü
-cami içindeki kalabalıktan detaylar
-Yemek Dağıtımı
-Şerafettin Elçi'nin mezarından detay
-Kalabalğın mezarlığa gelişi
-duaların okunması
-diğer detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Eski Devlet Bakanı ve Katılımcı Demokrasi Partisi (KADEP) Genel Başkanı Şerafettin Elçi, ölümünün 6’ınci yıl dönümünde Şırnak’ın Cizre ilçesindeki mezarı başında anıldı. Kanser yüzünden 2012 yılında hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı ve KADEP Genel Başkanı Şerafettin Elçi, Cizre ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Törene, eski AK Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar, eski HDP Milletvekilleri Ahmet Türk, Hamit Geylani, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkan Yardımcısı Süleyman Çağlı, Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Memduhoğlu, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Elçi için, önce tarihi Ulucami'de öğlen namazını müteakip mevlit okutuldu. Ardından Asri Mezarlığı'nda bulunan kabri ziyaret edilerek, dualar okundu. Elçi ailesi adına açıklama yapan Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, "Kimi şahsiyetler var yerleri hiçbir zaman doldurulamayarak, eksiklikleri yaşamın her alanında. Siyasette, kültürde, hukukta ve yaşamın her alanında fark edilebilen insanlardır. Rahmetli Şerafettin Elçi de bunlardan biriydi. Gün geçtikçe onun eksikliği hem bölgede, hem şehirde hem Türkiye genelinde siyasette olsun, sosyal yaşamda olsun insanlar fark edebiliyor. Kendisini erken kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz" dedi.

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