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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Serada 480 kök Hint keneviri ele geçirildi - MERSİN

Serada 480 kök Hint keneviri ele geçirildi - MERSİN

- Operasyondan görüntüler - Serada bulunan Hint kenevirlerinden detaylarSerada 480 kök Hint keneviri ele geçirildi - Mersin 'de serada yetiştirilen kenevirle ilgili yakalanan bir kişi tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'de serada ele geçirilen 480 kök Hint keneviriyle ilgili bir kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, tarım alanlarının yoğun olduğu merkez Akdeniz ilçesi Anadolu Mahallesi'nde Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Mahalledeki tarım alanlarını tek tek gezen ekipler, bir serada 480 kök Hint keneviri ele geçirdi. Konuyla ilgili şüpheli A.S. gözaltına alındı.Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tarım Akalan 

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