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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Sera yangını - İZMİR

Sera yangını - İZMİR

- Yangın sonrası depolama ve paketleme bölümünden detaylar İzmir 'de sera yangını - Domates yetiştirilen seranın paketleme ve depolama bölümünde çıkan yangında 4 milyon liralık hasar oluştuğu belirtildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Dikili ilçesinde, domates yetiştirilen seranın depolama ve paketleme bölümünde çıkan yangında hasar meydana geldi.Dikili İsmet Paşa Mahallesi'nde domates yetiştiren bir firmaya ait seranın depolama ve paketleme bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışmalar sonucu alevleri söndürdü.Yangında domateslerin paketlendiği bölüm kullanılmaz hale gelirken, yaklaşık 4 milyon liralık hasar oluştuğu belirtildi.

Lyon 

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