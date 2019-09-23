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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sera yangını - ANTALYA

Sera yangını - ANTALYA

- Yangın söndürme çalışmalarından detay görüntüler - Sera sahibi İbrahim Yıldız'ın konuşması Antalya 'da sera yangını - İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında 10 dekar alan zarar gördüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 10 dekar serada zarar oluştu.Pazarcı Mahallesi'nde bulunan tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle seraya sıçradı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını 2 acil müdahale aracı, 3 arazöz, 1 su tankeriyle söndürmeye çalıştı.Yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan yangında, 10 dekar sera zarar gördü.Sera sahibi İbrahim Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin aramasıyla yangından haberdar olduğunu belirterek, "Dışarı çıktım, baktım ki her yer yanıyor. İtfaiyeyi aradık. Yol uygun olmadığı için itfaiye biraz geç kaldı. Damlama hortumlarıyla yangını söndürmeye çalıştık." dedi.

Bild Trol 

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