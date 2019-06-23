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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Sepetli motosiklet devrildi: 5 yaralı - ELAZIĞ

Sepetli motosiklet devrildi: 5 yaralı - ELAZIĞ

- Sepetli motosikletin devrilmesi - Polisin motosiklet çevresinde inceleme yapması Elazığ 'da sepetli motosiklet devrildi: 5 yaralıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da devrilen sepetli motosikletteki 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Tataş'ın kullandığı 23 HP 014 plakalı sepetli motosiklet Elazığ - Harput kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada, sürücü Tataş ile motosiklette bulunan 4 kişi yaralandı.Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince, sürücü Tataş'a olay yerinde müdahalede bulunulurken, diğer yaralılar Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Direksiyon 

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