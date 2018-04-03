Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
SEPAŞ, uluslararası savaş fotoğrafçısı Coşkun Aral’ı SAÜ’de öğrencilerle buluşturdu İzle

SEPAŞ, uluslararası savaş fotoğrafçısı Coşkun Aral’ı SAÜ’de öğrencilerle buluşturdu İzle

Coşkun Aral röp.

Yarış Astronomi Belgesel Uluslararası Öğrenciler 

-Oya Seçkinler röp.
-Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar, Coşkun Aral ve Oya Seçkinler detay

( SAKARYA -HD)- SEPAŞ Enerji "Doğanın enerjisi size ilham versin’ isimli fotoğraf yarışması düzenliyor SAKARYA

- SEPAŞ Enerji tarafından düzenlenecek olan fotoğraf yarışması kapsamında Sakarya Üniversitesinde öğrencilerle buluşan Uluslararası savaş fotoğrafçısı Coşkun Aral, “Enerjinin en temizini insanımıza nasıl kullanılır hale getirmenin mesajını bir fotoğraf ile anlatabilmek” dedi.
SEPAŞ Enerji ilk kez ‘Doğanın enerjisi size ilham versin’ isimli bir fotoğraf yarışması düzenliyor. 1 Nisan ile 20 Mayıs arası doğanın enerjisini fotoğraflayan yarışmacılar, fotoğraflarını SEPAŞ enerjinin resmi web sitesine gönderecekler. Yarışma kapsamında SEPAŞ Enerji yetkilileri, Uluslararası savaş fotoğrafçısı, maceracı, belgesel yapımcısı olan Coşkun Aral’ı Sakarya Üniversitesinde öğrencilerle buluşturdu. Burada söyleşiye katılan Aral, öğrencilere sohbet eşliğinde söyleşi gerçekleştirdi. “Önemli olan fotoğraf ile anlatabilmek” Söyleşi sonrasında Coşkun Aral yaptığı açıklamada, “Devlet üniversitelerindeki etkinliklere fırsat buldukça gidiyorum. Kardeşlerimle astronomi ile gastronomi arasında her şeyi konuşuyoruz. Bugünkü konumuz farklıydı, enerji konusuydu. Dünya’da var olan enerji konusunu kontrolü altına almak için çaba gösterdiği, hayatındaki yaşam kalitesini yükseltmek için kullandığı enerji. Bununla ilgili bir fotoğraf yarışmamız başladı, Sepaş Enerji desteğiyle. Katılımcılar doğada var olan enerjiyi bir şekilde kafalarında bırakılan izini fotoğraflayacaklar. Çünkü baktığınız zaman yaşamın kendisi bir enerji zaten. Bunu nasıl ifade edecekler bende merak ediyorum. Öncelikle ben Sepaş’a teşekkür ediyorum böyle bir etkinlik fırsatını vermesinden ötürü öğrencilere. İkincisi ise benim böyle bir proje içerisinde olmam bana mutluluk veriyor. Çünkü geleceğimizi belirleyecek öğrenciler. Şuanda onların elde ettikleri bilgiler, veriler bu ülkenin, bu coğrafyanın hatta Dünya’nın bile kaderini değiştirecek niteliğe dönüşebiliyor. Enerji de bunlardan biri, bunun doğru kullanımı. Önemli olan bunun en temizini insanımıza nasıl kullanılır hale getirmenin mesajını bir fotoğraf ile anlatabilmek” dedi.
“Kapadokya’da bir fotoğraf gezisi yapacaklar” SEPAŞ Pazarlama Müdürü Oya Seçkinler ise yaptığı açıklamada, “1 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında Sepaş Enerji Doğanın Enerjisi Fotoğraf Yarışmamız devam edecek. Tüm katılımcılardan ‘https://www.sepas.com.tr/’ adresine doğanın enerjisini fotoğraflayacakları, somutlayacakları fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz. Kazanan ilk üç kişiye maddi bir ödülümüz var. Ancak daha da önemlisi parayla satın alınamayacak bir deneyim armağan edeceğiz. Coşkun Aral ve ekibiyle beraber Dünya’nın en nadide bölgelerinden biri olan Kapadokya’da bir fotoğraf gezisi yapacaklar. Eylül ayında gezimiz olacak, yıl sonuna doğru da tüm fotoğrafları sergileyeceğiz. O yüzden bu heyecanımıza tüm gençlerimizin ortak olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı