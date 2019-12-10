Şenyayla’da etkisiz hale getirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı Haberi

- drone destekli görüntüler



( MUŞ ) MUŞ



- Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenyayla bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği ve yakın temas sağlandığı operasyonun detaylı görüntüleri ortaya çıktı Muş İl Jandarma Komutanlığı birliklerince 7-8 Aralık'ta Şenyayla bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'nın kış üstlenmesine yönelik sürdürülen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Kıran-5 operasyonunun görüntüleri paylaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından uzun süreli istihbari ve takip çalışmaları neticesinde terör örgüt PKK/KCK'nın kış üslenme alanları tespit edildi. Bunun üzerine terör örgütünün korkulu rüyası olan "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı özel birlikler, teröristlerin bulunduğu Şenyayla bölgesine sevk edildi. Bölgedeki komandoların "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren teröristlerle sıcak temas sağlandı. Kırsalda bölücü terör örgütüne göz açtırmayan özel birlikler, iki gün süren operasyon sonucunda sığınakta kıstırdığı teröristleri etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Erdal Tekay olduğu tespit edildi. Ayrıca söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristin sözde Amed Eyalati Dorşin Gücü sorumlusu 'Ciwan Tolhildan' kod adlı Musa Kalkan olduğu belirlenmiştir. Operasyonda tespit edilen 7 odalı sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Görüntülerde komandoların bölgeye sevk edildiği ve teröristlerle yakın mesafede sıcak temas yaşandığı detaylar yer alıyor. Bölgede Kıran-5 kapsamındaki operasyonlar devam ediyor. (UU-MSA-Y)



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