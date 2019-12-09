Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şenyayla’da etkisiz hale getirilen 5 teröristin silahları sergilendi

Şenyayla’da etkisiz hale getirilen 5 teröristin silahları sergilendi

ele geçirilenlerin fotoğrafı

El Bombası Piyade İnisiyatif Terör Örgütü Teröristler 

-teröristlerin fotoğrafı
-imha

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’un Şenyayla bölgesinde sığınakta tespit edilen ve yakın hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıkan silah ve mühimmatlar sergilendi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarının tespitine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; bir grup BTÖ mensubunun Muş ili güneyi Şenyayla bölgesinde kış üslenmesine gittiğine dair alınan duyum üzerine Kıran-5 kapsamında Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019-482 Operasyonu icra edildiği belirtildi. Operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 7 odalı sığınağın tespit edildiği, sığınakta bulunan teröristlerle birliklerin inisiyatifinde kısa süreli temas sağlandığı, yeni nesil termobarik roketatar mühimmatları ve el bombalarıyla sığınağın ateş altına alındığı, hedefe yönelik yakın hava desteği icra edildiği ifade edilen açıklamada, etkisiz hale getirildiği değerlendirilen BTÖ mensuplarının tespiti amacıyla icra edilen temas aramasında sığınak içerisinde 4 erkek ve 1 kadın olmak üzere 5 BTÖ mensubunun ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, “Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte; 5 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 24 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 adet el bombası, 1 adet EYP yapımında kullanılan 4’lü pil bloğu, 633 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet el telsizi, 1 adet araç telsizi, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 3 adet radyo, 5 adet sırt çantası, muhtelif doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Her türlü şartlarda terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi. (UU-MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Türkiye - Azerbaycan Ortak TatbikatıTürkiye - Azerbaycan Ortak Tatbikatı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Şemdinli Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıŞemdinli Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Fırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine GetirildiFırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı