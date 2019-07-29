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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şentop-Zandanshatar ortak basın toplantısı - ULANBATOR İzle

Şentop-Zandanshatar ortak basın toplantısı - ULANBATOR İzle

- TBMM Başkanı Şentop'un konuşması - Moğolistan Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Zandanshatar'ın konuşmasıTBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moğolistan 'ın başkenti Ulan Batur'da Moğolistan Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gombojavyn Zandanshatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın Toplantısı Toplantı Başkent 

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