- Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita İle Görüştü
Ntita görüşme
- Alitwala görüşme
( BELGRAD ) - Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile görüştü BELGRAD
- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan temaslarını sürdürüyor. Mustafa Şentop, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ardından Şentop, Uganda Parlamentosu Başkanı Rebecca Alitwala ve beraberindeki heyet ile görüştü.
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