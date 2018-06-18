Şentop: 'Bir genel seçim yapıyoruz ve bizim 100 yıllık tarihimizin, en farklı seçimini yapıyoruz' - TEKİRDAĞ Haberi
Şentop: "Bir genel seçim yapıyoruz ve bizim 100 yıllık tarihimizin, en farklı seçimini yapıyoruz" - TEKİRDAĞ - Toplatıdan detay - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop'un konuşması"Erdoğan'ı net bir çoğunlukla birinci turda seçeceğiz" - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop: - "Yeni sistemin Cumhurbaşkanlığına Recep Tayyip Erdoğan'ı net bir çoğunlukla birinci turda seçeceğiz. Mecliste'de AK Parti'nin 300 üzerinde milletvekiline sahip olacağı bir tabloyla karşılaşacağız" - "Bir genel seçim yapıyoruz ve bizim 100 yıllık tarihimizin, en farklı seçimini yapıyoruz. Bu seçim diğer seçimlerden çok farklı. Muhtemelen bundan sonraki seçimlerden farklı bir seçim olacak"TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, "Yeni sistemin Cumhurbaşkanlığına Recep Tayyip Erdoğan'ı net bir çoğunlukla birinci turda seçeceğiz. Mecliste'de AK Parti'nin 300 üzerinde milletvekiline sahip olacağı bir tabloyla karşılaşacağız." dedi. Şentop, kentte bir restoranda AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, seçime 5 gün kaldığını ve son güne kadar teşkilat olarak çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Bugüne kadar yapılan çalışmaların sonuçlarının 24 Haziran akşamı alınacağını ifade eden Şentop, "Bir genel seçim yapıyoruz ve bizim 100 yıllık tarihimizin, en farklı seçimini yapıyoruz. Bu seçim diğer seçimlerden çok farklı. Muhtemelen bundan sonraki seçimlerden farklı bir seçim olacak. Kendine has farklı özellikleri olan bir seçim yapıyoruz. Türkiye 16 Nisan'da bir sistem değişikliği yaptı ve bu sistem değişikliğinin uygulamaya gireceği bir seçim yapıyoruz."diye konuştu. Mustafa Şentop, bundan sonra böyle bir sistem değişikliği olmayacağı için bu seçimin öncekilerden ve bundan sonra yapılacak seçimlerden farklı olduğunu aktardı.AK Parti'nin seçim beyannamesinin her kesimi kapsayacak şekilde hazırlandığını belirten Şentop, yaptıklarının, yapacaklarının teminatı olduğunu söyledi.
Şentop, AK Parti'nin 16 yıldır millete hizmet için çalıştığını vurgulayarak, "Yeni sistemin Cumhurbaşkanlığına Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı net bir çoğunlukla birinci turda seçeceğiz. Meclis'te de AK Parti'nin 300 üzerinde milletvekiline sahip olacağı bir tabloyla karşılaşacağız. MHP'yle beraber 360'ın üzerinde bir milletvekiline tekabül eder diye düşünüyoruz." dedi. CHP'nin beyannamesinde FETÖ tabirinin geçmediğini dile getiren Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye'yi hiç tanımayan, hiç haberdar olamayan birisi beyannameyi okusa 'Böyle bir şey yok Türkiye'de.' der. 15 Temmuz'dan da bahsedilmiyor. Sadece bir yerde geçiyor o da 15 Temmuz'a dair bir değerlendirme değil, AK Parti'yi eleştirirken '15 Temmuz'u bahane ederek olağanüstü hal ilan ettiler.' gibi bir bağlamda geçiyor. CHP'ye göre Türkiye'de 15 Temmuz da olmamış veya olmuş ama sıradan bir olay olmuş, bitmiş. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 17 - 25 Aralık döneminde FETÖ'nün verdiği malzemelerle siyaset yapması, 15 Temmuz sonrası en yakınındaki isim genel başkan danışmanı olan Fatih Gürsul'un FETÖ üyeliğinden mahkum olması bunun dışında birçok bağlandı söylenebilir. Özellikle bu danışmanının ByLock yazışmalarında ortaya çıkan kendisine Pensilvanya'dan 'Şunları acaba Kılıçdaroğlu'na söyletsek nasıl olur?' 'Çalışıyorum abi konuşma metnine koyduk.' gibi değerlendirmeler bir şekilde CHP'nin genel başkanının uluslararası projenin bilerek veya bilmeyerek bir yerinde yer aldığını gösteriyor."Toplantıya, AK Parti Tekirdağ milletvekili adayı Çiğdem Goncagül, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel ve partililer katıldı.