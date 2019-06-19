Şentop: 'Barışın bütün dünyada hakim olması lazım' - ANKARA
Şentop: "Barışın bütün dünyada hakim olması lazım" - ANKARA - Toplantıya katılanlardan detaylar - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve katılımcıların salondan ayrılmasıANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısında konuştu. (4)
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