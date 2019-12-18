Şentop, Azerbaycan'daki Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti (2) - BAKÜ
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Haydar Aliyev'in anıt mezarını ziyareti - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Şehitler Hıyabanı'nı ziyareti - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaretiBAKÜ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'deki Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti. Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret eden Şentop, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bıraktı.
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