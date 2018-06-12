Şentop: '24 Haziran'da milletimiz AK Parti'ye yeniden iktidarın önünü açacaktır' - TEKİRDAĞ
Şentop: "24 Haziran'da milletimiz AK Parti'ye yeniden iktidarın önünü açacaktır" - TEKİRDAĞ - Seçim bürosundan detay - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop'un konuşması - Açılışın yapılması - Seçim bürosunun gezilmesi"24 Haziran'da milletimiz AK Parti'ye yeniden iktidarın önünü açacaktır" - TBMM Anayasa Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop: - "Bizim meselemiz vatandaşın mutluluğu, huzuru. İnşallah 24 Haziran'da milletimiz 16 yıldır hizmet siyaseti yürüten AK Parti kadrolarına büyük bir destekle yeniden iktidarın önünü açacaktır."TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Bizim meselemiz vatandaşın mutluluğu, huzuru. İnşallah 24 Haziran'da milletimiz 16 yıldır hizmet siyaseti yürüten AK Parti kadrolarına büyük bir destekle yeniden iktidarın önünü açacaktır." dedi. Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Cumhuriyet Meydanında partisinin seçim bürosunun açılışına katılan Şentop, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için önemli olduğunu söyledi.
AK Parti'nin 16 yıldır millete hizmet için çalıştığını belirten Şentop, "Bizim meselemiz vatandaşın mutluluğu, huzuru. İnşallah 24 Haziran'da milletimiz 16 yıldır hizmet siyaseti yürüten AK Parti kadrolarına büyük bir destekle yeniden iktidarın önünü açacaktır. 24 Haziran akşamı inşallah Cumhurbaşkanımızın yeni siteme göre Cumhurbaşkanı olduğu ve AK Parti'nin de Meclis'te büyük bir çoğunlukla temsil edildiği bir Türkiye tablosunu tespit edeceğiz, 25 Haziran sabahı yeniden kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.Şentop, partideki herkesin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:"Seçime 11 gün gibi kısa bir süre kaldı. Çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Ramazan dolayısıyla farklı bir program uyguluyoruz. Bayramdan sonra daha yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz, ' Tekirdağ 'a nasıl daha iyi hizmet getiririz, Türkiye'nin ekonomik anlamda en güçlü, verimli, bereketli bu topraklardan nasıl daha iyi hizmet üretebiliriz?' diye mücadele ediyoruz. Türkiye için, Tekirdağ için hizmet esaslı, hizmet odaklı bir siyaset anlayışıyla hareket ediyoruz. 'Bu bize oy vermedi buna hizmet etmeyelim' anlayışı ile hareket etmiyoruz."Açılış törenine, AK Parti milletvekili adayı Çiğdem Goncagül, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere ve partililer katıldı. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek seçim bürosunun açılışı yapıldı.