Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Şentop: '24 Haziran'da milletimiz AK Parti'ye yeniden iktidarın önünü açacaktır' - TEKİRDAĞ

Şentop: '24 Haziran'da milletimiz AK Parti'ye yeniden iktidarın önünü açacaktır' - TEKİRDAĞ

Şentop: "24 Haziran'da milletimiz AK Parti'ye yeniden iktidarın önünü açacaktır" - TEKİRDAĞ - Seçim bürosundan detay - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop'un konuşması - Açılışın yapılması - Seçim bürosunun gezilmesi"24 Haziran'da milletimiz AK Parti'ye yeniden iktidarın önünü açacaktır" - TBMM Anayasa Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop: - "Bizim meselemiz vatandaşın mutluluğu, huzuru. İnşallah 24 Haziran'da milletimiz 16 yıldır hizmet siyaseti yürüten AK Parti kadrolarına büyük bir destekle yeniden iktidarın önünü açacaktır."TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Bizim meselemiz vatandaşın mutluluğu, huzuru. İnşallah 24 Haziran'da milletimiz 16 yıldır hizmet siyaseti yürüten AK Parti kadrolarına büyük bir destekle yeniden iktidarın önünü açacaktır." dedi.
Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Cumhuriyet Meydanında partisinin seçim bürosunun açılışına katılan Şentop, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 16 yıldır millete hizmet için çalıştığını belirten Şentop, "Bizim meselemiz vatandaşın mutluluğu, huzuru. İnşallah 24 Haziran'da milletimiz 16 yıldır hizmet siyaseti yürüten AK Parti kadrolarına büyük bir destekle yeniden iktidarın önünü açacaktır. 24 Haziran akşamı inşallah Cumhurbaşkanımızın yeni siteme göre Cumhurbaşkanı olduğu ve AK Parti'nin de Meclis'te büyük bir çoğunlukla temsil edildiği bir Türkiye tablosunu tespit edeceğiz, 25 Haziran sabahı yeniden kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.Şentop, partideki herkesin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:"Seçime 11 gün gibi kısa bir süre kaldı. Çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Ramazan dolayısıyla farklı bir program uyguluyoruz. Bayramdan sonra daha yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz, ' Tekirdağ 'a nasıl daha iyi hizmet getiririz, Türkiye'nin ekonomik anlamda en güçlü, verimli, bereketli bu topraklardan nasıl daha iyi hizmet üretebiliriz?' diye mücadele ediyoruz. Türkiye için, Tekirdağ için hizmet esaslı, hizmet odaklı bir siyaset anlayışıyla hareket ediyoruz. 'Bu bize oy vermedi buna hizmet etmeyelim' anlayışı ile hareket etmiyoruz."Açılış törenine, AK Parti milletvekili adayı Çiğdem Goncagül, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere ve partililer katıldı.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek seçim bürosunun açılışı yapıldı.

Misyon Allah Erimli İran Seçimleri Milletvekili 

İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı