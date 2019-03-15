Şentop, '14 Mart Tıp Bayramı' dolayısıyla Meclis Hastanesi'ni ziyaret etti - TBMM Haberi
Şentop, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla Meclis Hastanesi'ni ziyaret etti - TBMM - 14 Mart Tıp Bayramı - TBMM Başkanı Şentop'un Meclis Hastanesi'ni ziyareti - TBMM Başkanı Şentop'un konuşması - TBMM Başkanı Şentop'un personele karanfil dağıtması TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla Meclis Hastanesi'ni ziyaret etti.
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