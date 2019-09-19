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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sentetik uyuşturucuyu toprağa gömmüşler - KAYSERİ Haberi

Sentetik uyuşturucuyu toprağa gömmüşler - KAYSERİ Haberi

- Uyuşturucunun toprak altından çıkarılması - Çıkarılan uyuşturucuların detaylarıSentetik uyuşturucuyu toprağa gömmüşler - Kayseri 'de toprağa gömülü 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları ihbar üzerine merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'ndeki arazide arama yaptı.Aramada toprağa gömülü 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu bulundu.Ekipler, olayla bağlantılı oldukları öne sürülen A.U, Ö.B. ve S.B'yi belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla yakaladı.Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sentetik Uyuşturucu 

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