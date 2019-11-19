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19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Şenpazar'daki orman yangını kontrol altına alındı - KASTAMONU

Şenpazar'daki orman yangını kontrol altına alındı - KASTAMONU

- Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Yarımca köyü muhtarı Niyazi Baş ile röportaj Kastamonu 'daki orman yangınıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Şenpazar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.İlçeye bağlı Kalaycı köyü Güllüce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ile köylüler müdahale etti.Arazinin engebeli olması nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürdürüldü.Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı.Yarımca köyü muhtarı Niyazi Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının saat 16.00 civarında çıktığını söyledi.

Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gördüklerini söyleyen Baş, "Köyümüzden yangına müdahale edebilecek kişileri aldık. Ekiplerle birlikte canla başla müdahale sonunda yangını söndürdük." dedi.

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