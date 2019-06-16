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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Şenlik alanındaki gondolda ölüme davetiye çıkaran çalışma

Şenlik alanındaki gondolda ölüme davetiye çıkaran çalışma

-Gondol detay

Sekte İş Güvenliği Kamera Güvenlik Önlemi Helikopter 

--İşçilerin önlemsiz çalışması
--işçiler detay
--işçilerin önlemsiz bir şekilde aşağıya inmeye çalışmaları

( ANTALYA )- İşçiler 15 metre yüksekte gondolu söktü, yürekler ağızlara geldi- Deniz manzaralı gondolda, önlemsiz kaldırma ANTALYA

- Antalya'da yaklaşık 15 metre yükseklikteki gondolu hiçbir iş güvenliği almadan söken işçiler yürekleri ağza getirdi. Antalya’da Ramazan ayı boyunca eğlencelerin düzenlendiği Karaalioğlu Parkı’ndaki kanguru, sekolin, tren, helikopter, karasör, salto, gondol, crazy dance, çarpışan araba ve poligonun kaldırılmasına başlandı. Çalışmalar sırasında ise yaklaşık 15 metre yükseklikteki gondolun hiçbir önlem alınmadan kaldırıldığı görüldü.
Gondolun en üst noktasına güvenlik önlemi alınmadan çıkan işçilerin çalışmaları vatandaşların kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki kişinin vincin ucuna bağlanan halatlarla gondolun orta kısmında bulunan demiri sabitleyerek aşağıya indirmeye çalıştıkları gözlendi. İşçilerin yine önlemsiz şekilde gondolun merdiveninden aşağıya inmesi dikkat çekti.
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