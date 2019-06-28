Senenin en güzel basketi Afyonkarahisar’dan geldi

-Spor sahasından detay

-Basketbol potalarından detay

-güvercinin yuvasından detay

-asılan uyarı tabelasından detay

-Tınaztepe ÇPAL okul müdürü Eyyüb Bayrak'ın açıklamaları

-Güvercinin yuvasında iken görüntüsü



( AFYON KARAHİSAR - ÖZEL)- Bu potayı gören oyunu bıraktı- Yuva yapan güvercin için büyük seferberlik- Bu pota güvercinin kanatlarının altında AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar'da öğretmen ve öğrencilerin basket potasına yuva yapıp yumurtlayan güvercin için yaptığı hareket büyük beğeni topladı. Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesi Tınaztepe Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin okul bahçesinde bulunan basket potasına yuva yapıp yumurtlayan güvercin için lisenin öğretmen ve öğrencileri seferber oldu. Potadaki yuva için seferber olan öğrenciler potaya ip ile yazı asarak basket oynayacakları uyardı. Öğrencilerin yazdığı kâğıtta ‘Bu potanın arkasına bir güvercin yuvasını yapmıştır. İçinde yumurtası vardır. Kuş yuvasının ve yumurtalarının zarar görmemesi için bu potanın kullanılmamasını önemle rica ederiz. Öğrencilerimizin zaten aynı hassasiyette olduğunu biliyoruz. Yaz tatili dolayısıyla okul bahçemize gelip basketbol oynayan misafirlerimizden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Tınaztepe ÇPAL’ yazarak ip ile potaya astılar. Basket sahasına asılan yazıyı gören vatandaşlar fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı. Paylaşıma saatler içerisinde binlerce beğeni, yorum ve paylaşım geldi. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz Uyarı asma fikrinin okul öğrencileri tarafından geldiğini söyleyen Okul Müdürü Eyüp Bayrak; "Yaz tatiline girmeden bir kaç gün önce bir kaç öğrencimiz bize gelerek okulumuzun basketbol potasının arka kısmına kuşların yuva yaptığını söylediler. Bununla ilgili neler yapılabilir diye düşündük. Öğrencilerimizden biri böyle bir uyarı yazısı yazalım kimse zarar vermesin diye söyledi.



Okul idaresi olarak potamızın altına bir uyarı tabelası astık. Öğrencilerimiz bu konularda çok hassastır. Doğa sevgisi, hayvan sevgisi, sosyal sorumluluk bu tür konulara çok önem veren bir okuluz. Bu konuda öğrencilerime teşekkür ederim. Aynı hassasiyeti yaz tatili boyunca basket potalarımızı ve spor sahamızı kullanan vatandaşlarımızdan da bekliyorum. Öğrencilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

(AHÇ-Y)

