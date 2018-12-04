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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Senegal'deki uluslararası fuarın güvenliği Türk yapımı zırhlı araca emanet - DAKAR İzle

Senegal'deki uluslararası fuarın güvenliği Türk yapımı zırhlı araca emanet - DAKAR İzle

- Uluslararası Dakar Fuarı (FIDAK) fuar alanına gelen araçlar ve güvenlik kontrolü - Türkiye'de üretilen zırhlı kara aracı Ejder Yalçın'dan görüntüler - Fuar alanındaki stantlar ve ziyaretçiler - Fuara Mısır'dan katılan mobilyacı Yusuf Rezdi ile röportaj - Fuarda ayakkabı standı açan Senegalli Abdulkadir Geylani Diop ile röportaj - Yerel dans sergileyen Senegalliler Senegal'in başkenti Dakar 'da 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Dakar Fuarı (FIDAK) alışveriş ve ticaret fuarının güvenliği, Türk malı zırhlı kara aracı "Ejder Yalçın"a emanet edildi. Dakar Fuar Merkezi'nde perşembe günü başlayan FIDAK 2018'in resmi açılışı yapıldı. Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden firmaların katıldığı fuarda, 2 bin stantta mobilyadan beyaz eşyaya, gıdadan temizlik malzemelerine, tekstilden altına birçok ürünün satışı yapılıyor.Afrika'nın en büyük uluslararası fuarlarından biri olan FIDAK'a 30'dan fazla ülkeden katılım sağlanıyor. - Fuarın güvenliği Türk zırhlısına emanetYoğun güvenlik önlemlerinin alındığı fuarı, Türkiye'de üretilen zırhlı kara aracı Ejder Yalçın koruyor.Fuarda ilk kez görev alan Ejder Yalçın'ın entegre ekipmanları sayesinde fuar alanı 24 saat gözetim altında tutuluyor. - Esnaf ilgiden memnunFuarda ayakkabı standı açan Senegalli Abdulkadir Geylani Diop, fuara yoğun ilgi olduğunu ifade etti.
Fas'ta üretim yaptıklarını belirten Diop, fuarın açıldığı yıldan bu yana müşterilerinin giderek arttığını, satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.Fuara Mısır'dan katılan mobilyacı Yusuf Rezdi de FIDAK'a ilk defa iştirak ettiğini söyledi.

Lüks mobilyalar sattığı için alım gücü yüksek kesime hitap ettiklerinin altını çizen Rezdi, ilginin günden güne arttığını kaydetti.
Rezdi, fuarda Türkleri görünce mutlu olduğunu belirterek, Mısır halkı olarak Türk halkını kardeşten öte gördüklerini dile getirdi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve muvaffakiyeti için dua ettiklerini vurgulayan Rezdi, "Allah Türkiye'yi ve Mısır halkını korusun." dedi.
Bu yıl 2 milyon kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar, 16 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Alışveriş Alım Gücü Güvenlik Kontrolü Ziyaretçiler Uluslararası 

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