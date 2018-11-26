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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Senegal’de Türk yatırımı Fuar Merkezi açıldı - DAKAR

Senegal’de Türk yatırımı Fuar Merkezi açıldı - DAKAR

- Türk yatırımı Fuar Merkezi binası - Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in açılış konuşması - Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner'in açılış konuşması - Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in ve beraberindeki heyetin stantları gezmesiTürk firmasınca Senegal'de inşa edilen Fuar Merkezinin açılışında konuşan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türk firmalarının Dakar ’a güzel yapılar kazandırdığını söyledi.

Türk Firması Summa İnşaat Senegal'in başkenti Dakar 'ın Diamniadio bölgesinde yaptığı Kongre Merkezi, havalimanı, otel ve spor kompleksi gibi önemli yapıların arasına bir yenisini daha ekleyerek Fuar Merkezini hizmete açtı.Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’ın kurdele kestiği açılışa, Başbakan Muhammed Bun Abdullah Dione, Ticaret Bakanı Alioune Sarr, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Senegal, Dakar Ticaret Ataşesi Özgür Yalnız'ın yanı sıra Türk ve Senegal iş dünyasından birçok kişi katıldı.
Uluslararası çok sayıda firmanın da stant açtığı etkinlikte konuşan Sall, Dakar ’a bu kadar güzel bir yapı kazandırıldığı için mutlu olduğunu vurguladı. Dakar ’ın gelişen altyapı ve projeleriyle dünya kentleri arasında iyi bir konuma geldiğini ifade eden Sall, fuar merkezleri ve fuarların Senegal’in ekonomik olarak kalkınmasında önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.
Büyükelçi Civaner de böyle büyük bir yapının Türk firmaları tarafından Senegal'de inşa edilmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Spor Kompleksi Gesi Uttu Başkent İş Dünyası 

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